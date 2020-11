Covid, Librandi (Iv): “Estendiamo ore 21 a bar e ristoranti”

SARONNO – “Se oggi finalmente prevale una linea di gestione del contagio che non prevede il lockdown generalizzato, che tiene aperte le attività produttive e le scuole primarie, che consente la mobilità delle persone fino alle 21 e non le tiene chiuse in casa, questo è il frutto del lavoro di proposta che per mesi Italia Viva ha messo in campo”. Lo dichiara Gianfranco Librandi, deputato saronnese di Italia viva.

Prosegue l’onorevole Librandi: “Crediamo che sia possibile avere regole ancora più intelligenti e mirate, che puntino sulla sicurezza sanitaria più che sulla chiusura delle attività commerciali, ma la strada avviata è quella giusta. Ora lancio una proposta: adeguiamo l’orario di chiusura alle 21 anche per bar e ristoranti che assicurino il massimo del distanziamento sociale, con controlli e la piena collaborazione della pubblica amministrazione nei loro confronti. Operando con intelligenza si può”.

(foto: il deputato saronnese Gianfranco Librandi, fra i fondatori di Italia viva)

