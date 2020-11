GERENZANO – “Abbiamo raccolto le foto postate sui social per Halloween con #palioween poi abbiamo creato un sondaggio per poter votare le foto più belle con un punteggio da 1 a 5. Oggi abbiamo dato i risultati e hanno vinto le foto di Funtan, Gio da Val e Madunina. Non sarà l’unica sorpresa, l’associazione continua a lavorare”. Sono i responsabili de “I colori di Gerenzano” ovvero l’associazione che riunisce i rioni del paese a fare il punto sulla simpatica iniziativa che ha contribuito ad animare, seppur a distanza, la recente festa di Halloween a Gerenzano.

Lì’impegno de “I colori di Gerenzano” è quello di proseguire su questa strada continuando a proporre iniziative interessanti e divertenti, nel rispetto delle norme anti-covid; in attesa dell’edizione 2021 del Palio, che tornerà a mettere in gara le formazioni delle varie contrade gerenzanesi; un ritorno per il quale ci si sta sin d’ora organizzando.

(foto: le tre foto prime classificate)

