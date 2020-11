SARONNO – E’ stata la chiesa di San Francesco ad ospitare qualche giorno fa l’ultimo saluto della famiglia, amici, conoscenti e pazienti all’82enne Giuseppe Corvi che si è spento dopo aver lottato contro il Covid.

Medico chirurgo era specializzato in neurologia aveva lavorato a lungo all’ospedale di Saronno unendo anche l’attività di medico di famiglia. “Era molto amato dai pazienti anche per la sua dedizione e attenzione – lo ricorda il collega Gianfranco Roviglio – ricordo ad esempio la sua abitudine di andare a fare le visite molto presto in modo da poter intervenire il prima possibile con il specialista e il ricovero. Una scelta lungimirante che ho presto fatto mia. Del resto siamo stati l’uno e il sostituto dell’altro per oltre trent’anni ed ha rapidamente conquistato anche i miei pazienti che avevano piena fiducia in lui”. Quella della medicina è una vocazione di famiglia visto che il padre era stato medico di famiglia a Saronno un vero riferimento per la città nel Dopoguerra.

Tanti i saronnesi pazienti e conoscenti che negli ultimi giorni hanno dedicato un pensiero o un ricordo al medico ricordarne la dedizione e la professionalità.

22112020