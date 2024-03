Altre news

SOLARO – Sabato 16 marzo il cimitero di Solaro ha ospitato un momento di preghiera organizzato dall’amministrazione comunale e della comunità pastorale Discepoli di Emmaus di Solaro e del Villaggio Brollo.

Il raccoglimento religioso è stato voluto per ricordare le vittime della pandemia, in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del covid, che ricorre oggi, lunedì 18 marzo. Al contempo l’evento ha costituito un’occasione per rinnovare i ringraziamenti a tutti quei volontari (cittadini, rappresentanti delle associazioni, protezione civile, polizia locale e servizi sociali) che in un periodo difficile come quello pandemico hanno offerto il proprio contributo per aiutare chi si trovava in difficoltà.

Durante il momento di preghiera è intervenuta anche la sindaca Nilde Moretti: “Non possiamo dimenticare quel periodo buio e complicato che la nostra comunità solarese, e non solo, ha passato. Ricordiamo chi ci ha lasciato, portato via improvvisamente dalla propria famiglia, senza poter stare assieme ai propri cari, ma isolato in ospedale. E stiamo vicini a quelle famiglie che non hanno potuto salutarli o celebrarne le esequie perché in quarantena. Ci tengo però a ringraziare tutti coloro che durante l’emergenza hanno prestato servizio di volontariato per supportare le persone che ne avevano bisogno. Grazie Solaro“.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti