MILANO – Tutto più semplice e stop all’isolamento per chi viene contagiato dal covid. Queste le novità indicate dalla circolare del Ministero della Salute. Per chi è contagiato e dunque positivo al test, viene “consigliato indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie come la mascherina chirurgica o Ffp2 nel caso si entri in contatto con altre persone”. Se si è sintomatici, viene chiesto di rimanere a casa fino al termine dei sintomi. E, in generale, di applicare una corretta igiene delle mani ed evitare ambienti affollati.

Mentre per chi viene ricoverato in ospedale e per gli ospiti delle Rsa, i centri anziani, valgono le norme sinora in vigore.

Non sono invece previste misure per chi viene in contatto con persone positive, con raccomandazione comunque di accertarsi di non avere contratto il virus, nel frattempo evitando il contatto con persone fragili.

Questo l’ultimo aggiornamento sui contagi locali.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

08092023