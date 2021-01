SARONNO – Un appello del gruppo alpini di Saronno per preservare la memoria e il simbolo dell’impegno di chi “è andato avanti” è quello firmato nelle ultime ore dal capogruppo Roberto Falchi.

“Sono tempi di “chiusura” obbligata per tante associazioni cittadine. In attesa della ripresa a pieno regime delle attività associative, il Gruppo Alpini di Saronno non si ferma e nel rispetto delle regole anti covid lancia un appello per la tutela e protezione del Cappello Alpino. Il Gruppo di Saronno è a conoscenza dell’esistenza di cappelli in cantine, soffitte, mercatini…cappelli dimenticati e passati nella polvere. Alcuni addirittura sono finiti non si sa come oggetto di disonorevole compravendita.

“Per un Alpino il suo cappello è tutto” – spiega il capogruppo – per non allontanare il cappello dalla famiglia alpina e dai suoi valori, il Gruppo Alpini di Saronno si offre di trovare un degno posto in “baita” ai cappelli divenuti “orfani”, per valorizzarli e per cercare di ritrovare la loro storia. Chi volesse ridare “vita” e memoria al cappello alpino, nel rispetto ed in onore di chi l’ha portato, può mettersi in contatto con saronno[email protected]ana.it – https://www.facebook.com/GruppoAlpiniSaronno/ per concordare le modalità di consegna del cappello”.

Ma non solo: “Appena terminata l’emergenza sanitaria in atto, il Gruppo Alpini di Saronno attende gli alpini saronnesi ancora non iscritti, gli amici degli alpini, la cittadinanza, a conoscere la nostra associazione, la nostra “Baita” di via Volonterio 5, le nostre attività di volontariato e solidarietà, a raccontare la storia di alpini saronnesi e non, parenti e amici. Sono peraltro aperte le iscrizioni associative e il rinnovo tesseramento per il 2021, Alpino abbiamo bisogno di te!”

(foto archivio)

29012021