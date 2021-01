SARONNO – Fortunatamente nessuno è finito all’ospedale ma certo non è mancata l’apprensione stamattina in via Stra Favia per l’incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno all’intersezione con via Tolstoi.

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare ma quel che è certo è che il 24enne alla guida di una Volkswagen Golf ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito contro un’abitazione. Nell’impatto è caduta la colonnina in pietra che sosteneva il cancello che è stata abbattuta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza. Ad assistere all’incidente una 41enne che per lo spavento ha avuto un malore. Fortunatamente si è ripresa e quando è arrivata l’ambulanza sia lei sia il conducente dell’auto hanno rifiutato di farsi accompagnare all’ospedale.

I vigili hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze di tutti i presenti essenziali, entrambe per ricostruire la dinamica del sinistro.

(foto: la polizia locale impegnata nei rilievi)