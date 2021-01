CARONNO PERTUSELLA – Secondo successo consecutivo per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che al debutto tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Ubaldo (prima volta in stagione) trova il successo che la proietta al primo posto del sottogirone B1 di serie B. Finisce 3-0 il match contro lo Yaka Volley Malnate: un risultato rotondo, ma che nasconde l’ottima prova dei ragazzi di Alessandro Mattiroli che hanno creato diversi grattacapi ai gialloblù.

Piccinini e compagni trovano il successo chiudendo tutti e tre i parziali con il punteggio di 25-22, avendo la meglio in situazioni complicate come accaduto nel finale di terzo parziale risolto da Marco Schintu.

Con il primo posto in tasca, gli uomini di Claudio Gervasoni spostano il proprio mirino sulla prossima preda: la Pallavolo Saronno. Sabato 6 febbraio alle ore 20:00 ci sarà infatti il fischio d’inizio del derby, un match da non perdere, che sarà visibile sui rispettivi canali social delle due formazioni varesine.