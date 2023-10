SOLARO / SARONNO – Tamponamento con quattro contusi al confine tra Saronno e Solaro: è successo alle 14.55 di oggi in via per Saronno, dopo la rotonda con via Roma alla periferia est saronnese. Tre le automobili coinvolte con notevoli danni materiali, uno dei suv è praticamente “salito” sul cofano dell’automobile. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati di aiutare i feriti ad uscire dai mezzi e hanno messo in sicurezza i mezzi.

Carabinieri e polizia locale hanno interrotto il traffico in quel tratto di strada. Quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche portate dall’equipaggio della Croce Rossa di Saronno un ragazzo di 31 anni, un uomo di 51 anni, una donna di 51 anni ed una donna di 59 anni; nessuno è apparso in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto; ed è fatto intervenire il carro attrezzi per rimuovere i veicoli incidentati.

(foto: la scena del sinistro)

