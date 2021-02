Tradate, mamma investita davanti alla scuola

TRADATE – Momenti di paura ieri mattina per una mamma investita alle Ceppine, nei pressi della scuola elementare “Rosmini”, in via Rossini. L’allarme è scattato alle 8.30 e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa, ed è arrivata anche l’automedica da Varese. Era a piedi e c’è stata la collisione con un furgone.

Per fortuna lo scontro si è verifica a bassa velocità, anche se la malcapitata, di 45 anni e residente in città, è comunque finita sull’asfalto, riportando varie lesioni e contusioni: la polizia locale ha chiuso il traffico nella strada e sono stati prestati i soccorsi alla malcapitata che comunque si è presto ripresa. E’ stata trasportata all’ospedale tradatese, il “Galmarini”, per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. La vigilanza urbana ha subito avviato approfondimenti per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

