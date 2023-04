x x

SARONNO – Tutti hanno dato il proprio contributo: gli automobilisti in colonna, la polizia locale ed anche i presenti al corteo del 25 aprile. Così stamattina alle 11 un mezzo di Areu della Croce Rossa di Saronno è riuscita a continuare il proprio intervento malgrado lo stop alla circolazione.

Tutto è successo in via Carcano. Mentre la coda del corteo del 25 aprile da corso Italia attraversava in via Carcano per proseguire verso viale Rimembranze da via Caduti della Liberazione è sopraggiunta un’ambulanza in sirena.

Le vetture hanno iniziato subito a spostarsi lateralmente ma lo spazio era davvero poco anche perchè un’auto della polizia locale bloccava la strada all’altezza del rialzo come prevede la normativa di sicurezza in caso di manifestazioni con cortei.

Un’agente alla polizia locale è subito corso a spostare l’auto mentre un collega a provveduto a fornire indicazioni alle auto per avanzare e creare una corsia centrale per l’ambulanza. Anche grazie alla bravura del conducente il mezzo è riuscito a superare lo sbarramento delle auto.

