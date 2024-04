Cronaca

CISLAGO – E’ stata porta in codice rosso all’ospedale di Saronno la 77enne che oggi, giovedì 4 aprile, è stata vittima di un malore in via Toti e rianimata con il defibrillatore.

L’allarme è scattato poco dopo le 16 in piazza Toti nel cuore di Cislago dove l’anziana è finita a terra. Subito, cellulare alla mano, alcuni presenti hanno dato l’allarme e la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica. Per oltre un’ora il personale sanitario le ha prestato le prime cure prima di trasferirla al pronto soccorso.

Diversi i cislaghesi che, preoccupati per l’anziana, hanno seguito le operazioni di soccorso fino alla partenza dell’ambulanza.

