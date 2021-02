SOLARO – In totale, dal primo caso di febbraio ad oggi, sono 930 i residenti solaresi risultati positivi (erano 921 l’11 febbraio) e 30 i deceduti, uno nell’ultima settimana.

Secondo i dati forniti al sindaco, ci sono a questa data 24 attualmente positivi: 1 minore, 7 di età compresa tra i 18 e 34 anni, 13 adulti e 3 over 65.

Attualmente risulta posta in isolamento una sola classe della scuola dell’infanzia di via Cinque Giornate.

Il comune ricorda che tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

Da lunedì 15 febbraio sono state aperte le adesioni alla campagna vaccinale per i cittadini over 80. È possibile manifestare la propria adesione collegandosi alla piattaforma dedicata https://vaccinazionicovid.servizirl.it

A Solaro, per essere assistiti nella procedura, i cittadini over 80 possono rivolgersi anche al proprio medico curante oltre che alla Farmacia Comunale 1 di via Varese (tel. 029690000) e Farmacia Comunale 2 di corso Europa (tel. 029690034).

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti: «Ormai è passato quasi un anno dal primo caso confermato a Solaro. Ricordo perfettamente quei momenti in cui, da subito, come Amministrazione Comunale, abbiamo cominciato a lavorare per dare ai nostri concittadini tutte le informazioni, le rassicurazioni e gli inviti alle cautele del caso. Da allora sono passati dodici mesi, siamo stati e siamo ancora vicini alle famiglie dei 30 solaresi che non ce l’hanno fatta, l’ultimo questa settimana, e vogliamo augurare a chi ancora risulta positivo di risollevarsi al più presto, ma più di ogni altra cosa siamo ancora più convinti che solo da comunità, solo collaborando e rispettando tutti insieme le norme con rinnovato senso civico, potremo uscire da questa crisi, forse indeboliti fisicamente ma sicuramente rafforzati nello spirito».

