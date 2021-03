SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera ad Attilio Fontana di oltre settanta sindaci della città metropolitana tra cui Nilde Moretti di Solaro per chiedere più coinvolgimento dei sindaci nelle decisioni su eventuali restringimenti delle norme anticovid con l’attivazione di aree in arancione rinforzato o addirittura rosso.

Ecco il testo integrale

Con sorpresa abbiamo appreso – solo dai telegiornali e dai giornali (locali e non) – che alcuni Comuni della Città Metropolitana di Milano sono stati classificati “arancione scuro/rafforzato” attraverso la Sua ordinanza odierna.

Nel fare ciò, nessuno ha pensato bene di informare i Sindaci dei Comuni interessati, benché massime Autorità Locali di Salute Pubblica.

Per noi non si tratta solo di uno sgarbo istituzionale.

Toccherà infatti ai Sindaci applicare – e far rispettare – nei propri territori decisioni che avranno importanti ripercussioni sulla vita di cittadini, famiglie e attività economiche in una fase avanzata della pandemia.

Riconoscere il ruolo dei Sindaci e dei Comuni significa confrontarsi preventivamente e prendere decisioni condivise al fine di spiegare al meglio il senso delle misure adottate e metterci nelle condizioni di dare risposte: solo così si può dare forza ai provvedimenti, stemperare la tensione sociale alzando il livello della collaborazione istituzionale per perseguire il bene della comunità, a maggior ragione dopo un anno di fatiche e dolori.

Non aver condiviso la situazione per tempo crediamo sia irrispettoso per l’attività che quotidianamente svolgiamo per il territorio e quindi chiediamo a Lei e alla sua Giunta di rispettare il nostro ruolo, soprattutto quando le sue scelte ricadono in modo diretto sulle nostre Comunità.

Mai ci saremmo aspettati un comportamento di questo tipo da Lei, dato che conosce esattamente cosa significhi fare il Sindaco, perché Lei stesso ha svolto questo ruolo in prima persona.

Per questo motivo confidiamo che mai più succeda una situazione simile e la invitiamo ad aprire un canale di informazione diretto con i territori e quindi con i Sindaci stessi.

Francesco Vassallo (Bollate)

Lorenzo Fucci (Liscate)

Riccardo Benvengnù (Binasco)

Paolo De Giuli (Motta Visconti)

Franco De Gregorio (Truccazzano)

Antonio Fusè (Melzo)

Silvio Giuseppe Lusetti (Pozzuolo Martesana)

Paolo Gobbi (Vignate)

Roberta Margherita Rosa Maietti (Rodano)

Silvana Cantoro (Casarile)

L’appello è stato poi condiviso da oltre settanta Sindaci della Città Metropolitana di Milano.

Elenco in aggiornamento:

Agolli Moreno, sindaco di Arluno

Barki Gilberto, sindaco di Grezzago

Belloli Sonia, sindaca di Zibido San Giacomo

Belotti Maria Rosa, sindaca di Pero

Benvegnù Riccardo, sindaco di Binasco

Bertoli Rodolfo, sindaco di Melegnano

Bettinelli Sara, sindaca di Inveruno

Biondi Susanna, sindaco di Busto Garolfo

Bona Micheli, sindaco di Cassinetta di Lugagnano

Bonfadini Laura, sindaca di Vittuone

Bosani Angelo, sindaco di Pregnana Milanese

Botter Roberto, sindaco di Pozzo d’Adda

Bottero Fabio, sindaco di Trezzano sul Naviglio

Braga Giorgio, sindaco di Robecchetto con Induno

Branca Paolo, sindaco di Carpiano

Cantoro Silvana, sindaca di Casarile

Casati Ezio, sindaco di Paderno Dugnano

Cataldo Diego, sindaco di Trezzano Rosa

Checchi Andrea, sindaco di San Donato Milanese

Cirullo Omar, sindaco di Gudo Visconti

Colombo Roberto, sindaco di Canegrate

Comelli Angela, sindaca di Bellinzago Lombardo

Cosciotti Ivonne, sindaca di Pioltello

Cucchetti Giovanni, sindaco di Cuggiono

De Giuli Primo, sindaco di Motta Visconti

De Gregorio Franco, sindaco di Truccazzano

Del Ben Daniele, sindaco di Rosate

Elia Luca, sindaco di Baranzate

Festa Paolo, sindaco di Pieve Emanuele

Fucci Lorenzo, sindaco di Liscate

Fusé Antonio, sindaco di Melzo

Gandini Giuseppe, sindaco di Calvignasco

Gentile Patrizia, sindaca di Bubbiano

Gobbi Paolo, sindaco di Vignate

Lorenzini Federico, sindaco di Paullo

Lusetti Silvio, sindaco di Pozzuolo Martesana

Maggioni Luca, sindaco di Carugate

Maietti Roberta, sindaca di Rodano

Maldini Daniela, sindaca di Novate Milanese

Manduca Carmen, sindaca di Vernate

Mantegazza Lucia, sindaca di Gessate

Maviglia Roberto, sindaco di Cassano d’Adda

Micheli Paolo, sindaco di Segrate

Molinari Caterina, sindaco di Peschiera Borromeo

Moretti Nilde, sindaca di Solaro

Negri Simone, sindaco di Cesano Boscone

Palestra Michela, sindaca di Arese

Penta Vito, sindaco di Dresano

Perfetti Sergio, sindaco di Gaggiano

Picco Carla, sindaco di Magnago

Pignatello Giuseppe, sindaco di Castano Primo

Plumo Donatella, sindaca di Siziano

Pruiti Rino, sindaco di Buccinasco

Radice Lorenzo, sindaco di Legnano

Reale Lidia, sindaca di Basiglio

Rolfi Paola, sindaca di Dairago

Romano Pietro, sindaco di Rho

Salvatori Luisa, sindaca di Vizzolo Pedrabissi

Sangiovanni Guido, sindaco di Vanzago

Santagostino Sara, sindaca di Settimo Milanese

Santagostino Yuri, sindaco di Cornaredo

Sassi Marco, sindaco di Cerro al Lambro

Serranò Davide, sindaco di Locate di Triulzi

Stucchi Angelo, sindaco di Gorgonzola

Tagliaferro Andrea, sindaco di Lainate

Tronconi Arianna, sindaca di San Zenone al Lambro

Tumiati Pamela, sindaca di Masate

Vassallo Francesco, sindaco di Bollate

Veneroni Dario, sindaco di Vimodrone

Ventura Stefano, sindaco di Corsico

Verduci Nadia, sindaca di Noviglio

Villani Guglielmo, sindaco di Ozzero

Zacchetti Ermanno, sindaco di Cernusco sul Naviglio