Un furto anche in pieno giorno nel centralissimo corso Italia, sotto gli occhi dei passanti

SARONNO – Molte le segnazioni negli ultimi giorni di furti di bicicletta, o di ritrovamente delle stesse, che erano state sottratte qualche ora o qualche giorni prima. I ladri di biciclette non non si riposano davvero mai, qualche tempo fa un’associazione dei ciclisti aveva fatto due conti, indicando la media in città di almeno un furto di biciclette, ogni giorno. E’ passato qualche anno ma tutto fa pensare che tali conteggi siano ancora attualissimi.

Uno degli ultimi episodi è avvenuto proprio nella zona pedonale del centro storico, a metà pomeriggio e dunque quando in giro c’era sicuramente parecchia gente. Eppure una bici da donna, legata al portabiciclette nel centralissimo corso Italia, è letteralmente svanita nel nulla. Un appello per trovarla è comparso anche sui social: volentieri pubblichiamo anche noi la foto della bici rubata con la speranza che qualcuno la veda in giro, o abbandonata da qualche parte, e possa segnalarlo alle forze dell’ordine per il recupero.

(foto: la bici rubata in corso Italia a Saronno)

12022022