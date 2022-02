x x

ROVELLO PORRO – Il paese si sta per ritrovare senza un medico di base, i cittadini dovranno recarsi nei paesi del circondario: una situazione a fronte della quale giunge l’appello dell’Amministrazione civica rovellese, che si rivolte alle autorità sanitarie. La massiva è stata inviata ad Ats Insubria ed anche a Regione Lombardia ed a tutti gii enti competenti, chiedendo la sostituzione del medico, l’unico ancora presente a Rovello, che dai prossimi giorni non sarà più operativo: “Nel caso non si trovi subito una alternativa, la gestione sanitaria di base ricadrà sulla guardia medica, sui servizi di pronto soccorso e soprattutto sui cittadini”.

Per ora non è stato infatti reperito un sostituto all’unico medico di base ancora attivo a Rovello, le uniche alternative in zona sono a Bregnano, Rovellasca e Turate. “L’Amministrazione comunale continuerà a richiedere, alle competenti autorità sanitarie, l’assegnazione di un medico di medicina generale per il paese.

(foto archivio)

01022022