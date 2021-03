MALPENSA – Mentre a Saronno il centro per le vaccinazioni di massa contro il covid alla palestra Pizzigoni sarà inaugurato il 12 aprile, oggi il commissario per la campagna vaccinale italiana, il generale Francesco Figliuolo, ha compiuta una visita in Lombardia per visitare le strutture più grandi, da Malpensa Fiere, a Milano Trenno e Milano Fiera, dove a mezzogiorno si è soffermato con i cronisti per fare il punto, parlando in particolare del sistema prenotazioni che in Lombardia ha creato più di un problema: “Da domani ci sarà l’inserimento nel “sistema” di Poste italiane e gradualmente ma velocemente si risolveranno le criticità”. Riguardo il via alla campagna da vaccinazioni di massa, come ha ricordato il generale ” è il momento in cui l’Italia deve trovare ciò che unisce, le cose che non vanno ci sono, le facciamo notare e le dobbiamo risolvere insieme”.

La vicepresidente di Regione, Letizia Moratti, ha fatto il punto sull’andamento delle vaccinazioni in Lombardia: “L’11 aprile finiremo con gli over 80. La Lombardia ha vaccinato più della Svezia, del Belgio o dell’Olanda, per fare degli esempi. Abbiamo messo in sicurezza le residenze anziani, quasi completato le forze ordine e stiamo progredendo con gli staff universitari, personale scolastico, con gli estremamente vulnerabili, i disabili ed i loro famigliari ed assistenti”.

(foto: un momento della visita mattutina in Lombardia del generale Francesco Figliuolo)

31032021