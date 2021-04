SARONNO – Sono 12 mila per le vaccinazioni a domicilio messe in cantiere da Ats Insubria per over 80 affetti da disabilità o con problemi di salute che non permettano l’arrivo all’hub vaccinale.

Al momento, le vaccinazioni sono partite da decina di giorni fa, è stata somministrata la prima dose ad un terzo degli aventi diritto circa 4 mila persone sull’intero territorio. E’ stata attivata per tutti i medici i famiglia. Anche per le vaccinazioni domiciliari l’obiettivo è finire tra il 12 e il 15 aprile.

Le Amministrazioni comunali stanno dando supporto con ritiro vaccino alle farmacie ospedaliere da parte della polizia locale, accompagnamento dei medici ai domicilio e in alcuni casi aiuto amministrativo. “Il lavoro in rete in questo caso molto importante” concludono da Ats.

