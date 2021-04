SARONNO – Da stamattina è attivo il portale di Poste italiane per la prenotazione della somministrazione dei vaccini anti-covid.

QUANDO

Da oggi, 2 aprile, sarà possibile prenotare il vaccino anti-covid per i cittadini lombardi tra i 75 e i 79 anni. Dal 15 aprile saranno attive le prenotazioni per i lombardi dai 70 ai 74 anni. Dal 22 aprile, quelle per i lombardi dai 60 ai 69 anni.

COSA SERVE

Per prenotare tenete sottomano il documento d’identità, il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e il cap della vostra abitazione.

DOVE PRENOTARE

Si può scegliere una delle seguenti opzioni:

– sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it ;

– telefonando al numero verde 800894545, che risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 tranne giorni festivi;

– rivolgendosi ai postini, che possono prenotare per voi direttamente dal loro smartphone in dotazione;

– presso il Postamat di Poste Italiane, inserendo al posto del bancomat la propria tessera sanitaria.

Con il nuovo portale delle prenotazioni è consentito scegliere la sede vaccinale, il giorno e la fascia oraria della prestazione: tra le sedi possibili, c’è anche l’hub allestito nella palestra dell’ex scuola Pizzigoni, che verrà aperto il 12 aprile prossimo e che darà l’opportunità ai nostri cittadini di rimanere sul territorio di Saronno.

Una volta effettuata la prenotazione, si consiglia di scaricare il modulo di consenso e la scheda anamnestica reperibile sul sito www.mediciinsubria.it.