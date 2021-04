In discesa i casi attivi di Covid a Solaro: un decesso nell’ultima settimana

SOLARO – Una persona deceduta, che porta il totale dei solaresi scomparsi per Covid a 35, nell’ultima settimana, che registra un aumento di casi più contenuto rispetto al recente passato.

Dal febbraio 2020 ad oggi sono 1129 i residenti a Solaro risultati positivi (erano 1090 il primo aprile) e gli attualmente positivi sono 64 (29 in meno di sette giorni fa): 6 minori, 11 di età compresa tra i 18 e 34 anni, 32 adulti e 15 over 65. «Ci fa piacere notare la decrescita dell’ultima settimana – commenta il Sindaco Nilde Moretti – Ci auguriamo di essere entrati in un periodo di effettivo calo dei contagi per poter cominciare a pensare ad una nuova ripresa in vista della bella stagione. In questo momento però sono ancora in vigore le misure restrittive della zona rossa e quindi siamo tutti invitati a rispettarle nel dettaglio per dare forza a tutti nostri sforzi. Per quanto riguarda il piano vaccinale, da oggi partono le prenotazioni sul portale di Regione Lombardia per un’altra fascia di età sensibile, quella dai 70 ai 75 anni. Il mio invito è sempre quello di vaccinarsi, tutti, perché più siamo prima vinciamo».

Si ricorda infine che tutte le persone in quarantena/isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

