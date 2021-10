x

x

SARONNO – Nel corso del settimanale intervento a Radiorizzonti, lunedì mattina il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus a Saronno.

“Nelle scuole ci sono attualìmente 2 classi quarantena e 5 alunni positivi. Una classe è dell’istituto comprensivo “Aldo Moro” e l’altra dell’istitito tecnico commerciale “Zappa” di via Grandi (foto). Si registra, come comunicatoci da Ats, anche 1 alunno positivo ma senza classe quarantena al liceo scientifico “Grassi”, ha riepiloga il primo cittadino.

Airoldi quindi si è soffermato sui dati della campagna vaccinale. “Al nostro hub di via Parini sono state somministrate 88.500 vaccinazioni, 31.260 prime dosi a copertura di oltre 92 per cento della poolazione target, 28.000 sono al momento le seconde dosi, 83 per cento. L’hub è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sono iniziate le somministrazioni delle terze dosi per gli over 80, a breve si partirà con gli over 60. Per gli over 80 è possibile anche, in contemporanea, la vaccinazione antinfluenzal, a chi lo vuole. Occorre prenotarsi al portale di Regione Lombardia”.

Intanto, ha concluso Airoldi, “nelle case riposo cittadine si stanno preparando per la somministrazione delle terze dosi, si dovrebbe iniziare a metà della prossima settimana”.

18102021