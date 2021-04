SARONNO – Verrà inaugurato stasera, con la seduta consiliare in programma, il nuovo servizio messo a punto dall’Amministrazione comunale di Saronno per seguire la diretta di eventi, convegni, appuntamenti istituzionali comodamente dal proprio dispositivo elettronico.

L’attivazione di questo servizio è stata pensata innanzitutto per dare l’opportunità ai cittadini di partecipare ai consigli comunali in streaming ed è a questo obiettivo che hanno lavorato il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e l’assessore all’Innovazione Novella Ciceroni, insieme agli uffici e alla società incaricata del progetto: la partecipazione agli appuntamenti istituzionali sarà sicuramente apprezzata dalla comunità. Gli interessati potranno semplicemente collegarsi all’indirizzo https://saronno.civicam.it/ ed entrare nel portale dove, in evidenza, è programmata la seduta consiliare che verrà trasmessa a partire dal giorno e dall’orario indicato in home page. La piattaforma permette inoltre l’archiviazione e la visione differita degli eventi che l’Amministrazione proporrà online (sedute consiliari, conferenze stampa, presentazione di nuovi progetti).