Covid, Ats Insubria: “Tornano a crescere i contagi. Scende l’età dei contagiati”

SARONNO – VARESE – COMO – Doccia fredda da Ats Insubria sul fronte della lotta al Covid: il monitoraggio settimanale, dopo alcune settimana di evidente miglioramento, arriva lo stallo: la tanto attesa discesa dei contagi si è fermata e il virus continua a colpire, in particolare diffondendosi tra i giovani.

“La situazione è stabile se non addirittura in peggioramento – ha spiegato il direttore sanitario di Ats Insubria, Giuseppe Catanoso – vedremo nei prossimi giorni se questo un aumento è legato a una semplice oscillazione e al caricamento dei dati degli ultimi giorni o meno. Ci consola che le vaccinazioni procedano spedite”.

“La nostra provincia, in questa pandemia, ha spesso anticipato la tendenza del virus quindi un po’ di preoccupazione c’è” ha concluso Catanoso, ricodando che per effetto dell’anticipo di un giorno del monitoraggio potrebbero comunque esserci delle discordanze. In provincia di Varese ci sono stati 1.586 nuovi positivi per un’incidenza di nuovi casi ogni centomila abitanti. Sette giorni fa i test i nuovi positivi erano 1.398 con un’incidenza a 156,63. Una crescita di poco superiore al 10% rispetto alla settimana precedente, quindi.

Il dato che ha acceso un campanello d’allarme arriva dall’età media dei nuovi positivi, che continua ad abbassarsi e si assesta, nel territorio di Ats Insubria, intorno ai 40 anni.