SARONNO – Torna oggi il campionato di basket maschile serie C Gold e per la capolista Az Saronno in questa decima giornata si profila un atteso derby: al palasport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Cristoforo Colombo, a partire dalle 20.30 ed a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, i saronnesi ricevono un Gallaratese in cerca di riscatto dopo due sconifitte consecutive. Troveranno una Az Robur Saronno caricatissima dopo il successo in rimonta nel turno precedente in casa dei Legnano Knights.

All’andata fra Gallaratese ed Az Robur Saronno, si impose senza neppure troppi affanni la formazione saronnese dell’allenatore Tato Grassi. Stasera arbitrano Valerio Castoldi di Milano e Matteo Compare di Bresso. Altri incontri: Legnano Knights-7 laghi Gazzada, Valceresio Arcisate-Varese Academy, Expo Inox Mortara-Milanotre. Classifica: Az Robur Saronno 16 punti, Milanotre 12, Legnano Knights 10, Gallaratese e 7 laghi Gazzada 8, Varese Academy e Mortara 6, Valceresio Arcisate 2.

(foto: una immagine del precedente match di campionato, Legnano Knights-Az Robur Saronno)

28042021