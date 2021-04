SARONNO – VARESE – COMO – Sono i dati a far scatta la preoccupazione per le scuole dove nell’ultima settimana si è registrato un forte aumento delle quarantene e dei casi positivi. In particolare in provincia di Varese sono stati 126 i casi di positività totali e 2.957 i soggetti in quarantena.

Nello specifico nelle scuole materne e nei nidi della provincia sono stati individuati 31 casi (547 in isolamento), nelle elementari 30 (698), nelle medie 19 (554), nelle superiori 46 (1.158). Dati che impongono la massima cautela in vista delle prossime settimane. “Rinnovo l’appello ai ragazzi – ha spiegato il direttore sanitario di Ats Insubria, Giuseppe Catanoso – Il problema non sono le lezioni in presenza, dove gli insegnanti e il personale fa il massimo per osservare il distanziamento e tutte le norme, ma quanto accade fuori dalla scuola, all’ingresso o all’uscita. E’ lì che bisogna prestare la massima attenzione ed è in quei momenti che è fondamentale il rispetto delle norme anti contagio”.

(foto: i nuovi casi e le nuove quarantene a Varese e Como ossia nell’Ats Insubria)