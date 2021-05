LIMBIATE – Delusione stamane per molti cittadini che avevano l’appuntamento per la somministrazione del vaccino anti-covid all’hub del palasport di Limbiate, in via Tolstoj: causa il mancato arrivo delle dosi, tante persone sono state rimandate a casa. E’ successo alle 10.30 quando sono finite le scorte, e si è preso atto del mancato arrivo dei rifornimenti.

In sostanza, si è andati avanti solo con le seconde somministrazioni, mentre chi aveva l’appuntamento per la prima somministrazione è stato invitato a tornare a casa e riprensetarsi nel tardo pomeriggio, con la speranza che nel frattempo si riesca a porre rimedio al problema. Da parte dei responsabili dell’Asst Vimercate, che gestisce l’hub, le rassicurazioni che tutti saranno riconvocato al più tardi entro domani.

