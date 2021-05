MILANO – “Almeno una vaccinazione per tutti i cittadini lombardi entro il 30 di luglio grazie alle nuove consegne annunciate dal commissario Francesco Figliuolo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a RaiNews24.

“Ho avuto importanti rassicurazioni dal generale Figliuolo – ha spiegato – che mi hanno molto soddisfatto. A giugno arriveranno più di 2,8 milioni di dosi e in questo modo potremo aumentare le somministrazioni quotidiane. Se poi dovessero arrivare ulteriori consegne potremo ulteriormente aumentare la nostra capacità quotidiana e anticipare la fine della campagna. Ringrazio dunque il generale Figliuolo che ci ha consentito di far arrivare queste dosi in Lombardia”. Il governatore ha poi ricordato che proprio oggi la Giunta regionale ha approvato un Protocollo che consentirà, non appena ci sarà il “via libera” da parte del commissario governativo, di vaccinare nelle aziende.

“Noi – ha proseguito Fontana – siamo pronti. Due settimane fa, quando ne abbiamo avuto la possibilità, abbiamo superato le 115.000 somministrazioni quotidiane, possiamo tranquillamente arrivare alle 140.000 e possiamo fare ancora di più nel caso dovessero arrivare ancora più dosi”. “Quest’estate – ha concluso Fontana – rispetto allo scorso anno, la presenza di tante persone vaccinate dovrebbe consentirci di avere risultati migliori al rientro da vacanze, ciò non toglie che dovranno essere rispettate le indicazioni che verranno date”.

