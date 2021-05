SARONNO – Cartelli, gazebo, petizione e tante tante informazioni e risposte alle domande dei saronnesi. Così ieri mattina i volontari della Società della Cura del Saronnese hanno realizzato un presidio in piazza Libertà.

Tra i tanti temi dalla richiesta di un potenziamento della medicina territorio, al tema della liberalizzazione dei vaccini anche la richiesta di un impegno più forte per il rilancio dell’ospedale cittadino con una stoccata alle amministrazioni si che si sono mobilitate quest’inverno: “Se l’assessore al Welfare Letizia Moratti e il presidente della commissione sanità Emanuele Monti sono latitanti su tutti i fronti, altrettanto cominciano ad esserlo i nostri primi cittadini, che da ormai tre mesi hanno posto le loro domande e devono immediatamente chiederne risposta”.

C’è poi una richiesta concreta al sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, portavoce dei 19: “Avvii senza indugio il percorso pubblico e partecipativo per la ricostruzione del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio, prendendo spunto dalle esperienze, anche lombarde, già esistenti, per riavvicinare ai cittadini quei servizi che non solo in pandemia, ma anche quando finirà, potranno prevenire nuove tragedie e garantire una sanità pubblica, universale, preventiva, di qualità“. Un appello che si unisce a quello di creare un tavolo di lavoro e di confronto aperto anche ad associazioni e cittadini.