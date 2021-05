ORIGGIO – Fondi regionali per riqualificare e abbellire la torre civica situazione nel cuore del paese. A confermare la notizia è il sindaco Evasio Regnicoli che si dice soddisfatto dell’opportunità e della collaborazione con il Distretto delle Antiche Brughiere.

Nel dettaglio saranno 30 mila euro i fondi per dare nuova vita alla torre eretta in poco più di un anno a partire dal 1926, in ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. Al suo interno sono installati un serbatoio per l’acqua potabile e una grande campana. Attualmente è chiusa al pubblico e non visitabile se non in occasioni particolari. I fondi saranno utilizzati principalmente per risolvere il problema delle infiltrazione e mettere in sicurezza l’edificio da eventuali futuri problemi su questo fronte.

Un intervento reso possibile dal bando a cui ha risposto il Comune con il Did distretto delle Antiche Brughiere che riunisce le attività commerciali e i Comuni del territorio saronnese.

(foto archivio)

