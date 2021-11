x

SARONNO – I no green pass si preparano a tornare in piazza Libertà a Saronno: l’annuncio viene dai volantini che nelle ultime ore sono stati affissi proprio in piazza Libertà e dintorni, nel centro storico di Saronno. “A seguito della manifestazione di sabato 13 novembre a Saronno rilanciamo nuovamente la partecipazione al presidio di sabato 4 dicembre ed alle assemblee pubbliche che lo precederanno sempre in piazza Libertà – è scritto nel volantino – Proprio mentre il ministro dell’Interno vara il divieto di manifestazione, crediamo sia urgente trovarci e discutere per analizzare il momento”.

L’evento, “Tutti in piazza” prevede musica, interventi e l’allestimento di un banchetto informativo e si terrà dunque sabato 4 dicembre, a partire dalle 16. Mentre tutti i giovedì alle 18 è prevista sempre in piazza una assemblea pubblica. Organizza il Collettivo Adespota.

(foto: uno dei volantini comparsi fra piazza Libertà e corso Italia)

