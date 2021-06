Addio Alfredo Conci, oggi i funerali a Saronno

SARONNO – Si terranno oggi alle 16,15 i funerali di Alfredo Conci sessantenne saronnese che si è spento dopo aver lottato con una malattia. Conci era molto conosciuto per la sua professione di dentista che svolgeva a Milano, per la passione con cui si dedicava alla lirica ma anche per l’impegno politico.

E’ stato uno dei fondatori del partito federalista con Gianfranco Miglio ma era attivo anche in città basti ricordare la sua ultima candidatura in consiglio comunale nel 2015 con la lista Noi per Saronno guidata da Dario Lucano. Qualche anno prima aveva lanciato un comitato per esplorare la possibilità che Saronno diventasse capoluogo riunendo in una nuova provincia il suo comprensorio.

Conci era un grande appassionato di lirica. Si è dedicato allo studio del canto lirico a partire dal 2009, con il mezzosoprano Maestra Bianca Maria Casoni alla Scuola Musicale di Milano e il centro Diapason di Saronno.

Dal 2014 si è esibito in numerosi concerti in vari circoli di amici della lirica e in piccoli teatri in tutto il Nord Italia, Svizzera e Germania. Nella primavera del 2014 si è esibito come solista in un recital di arie da camera e d’opera presso l’Auditorium del Teatro Rosetum di Milano.

Al suo attivo un vasto repertorio mozartiano e cameristico (a partire da autori del ‘600 fino ai contemporanei). Ha ricevuto una menzione speciale over 40 al primo concorso lirico internazionale Fregosi, di Voghera, nel mese di dicembre 2018.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, alla moglie e al figlio oltre che alla madre e alla sorella, da parte di cliente dello studio dentistico a Milano, di artisti che condividevano con lui la passione per la lirica.