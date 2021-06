SARONNO – Grande incredulità in città e nell’intero Saronnese per la scomparsa di Alessandro Montali titolare del laboratorio artigianale di via Varese, davanti al Santuario, che si è spento dopo aver lottato contro il covid per diversi mesi.

Il saronnese ha lanciato in città diverse attività poi diventate iconiche a partire da “La Vela” tra via Marconi e via Mazzini, al Poggio dei Platani a Caronno Pertusella, alla Club House di via Biffi fino al bar Crem in via Carso punto di riferimento per tanti studenti e docenti dell’itis Riva, del liceo Grassi e del liceo Legnani.

Alessandro era anche fornitore di diversi bar cittadini che facevano riferimento a lui per le classiche brioche e per tante golosità quotidiane e per eventi e ricorrenze. Innamorato del mare “con un sorriso contagioso unito tanta voglia di fare e una creatività unica” come lo ricordano i saronnesi Alessandro lascia la moglie Grazia e un figlio.

(foto: Alessandro Montali)