SARONNO – “Finalmente, dallo scorso primo giugno, in una sede esterna di dimensioni compatibili con le norme di sicurezza, il Coro Alpe ha iniziato le prove canore dopo un lunghissimo fermo forzato dovuto alla pandemia di Covid- 19”.

A darne notizia il portavoce Aureliano Ceriani che con grande entusiasmo racconta la ripartenza della storica compagine canora saronnese.

“I componenti del Coro attendevano questo momento con trepidazione per poter essere di nuovo pronti ad utilizzare la voce dopo questo prolungato periodo di stasi.

Certo che cantare a distanza laterale di un metro ed in profondità di 2 metri sembra più una quadra di calcio che un coro, ma le regole ed il buon senso vanno rispettati. Ci auguriamo che presto tutto possa ritornare a pieno regime di prove e concerti se non altro per poter asserire che questo periodo disastroso per la salute comune e l’economia ce lo siamo lasciato veramente alle spalle”.

Al momento il Coro “prova” nella Baita Alpini della vicina Ceriano Laghetto “unico spazio che ci consente di mantenere il giusto distanziamento”

(foto archivio)

09062021