GERENZANO – Come molti sanno dal primo settembre Don Claudio non sarà più il parroco di Gerenzano. Lo stesso giorno diventerà parroco e responsabile della comunità pastorale di “Madonna di Lourdes” che comprende le parrocchie di Limido Comasco, Cascina Restelli di Limido Comasco, Cirimido, Fenegrò e Lurago Marinone, per un totale di circa 12.000 abitanti, nel decanato di Appiano Gentile, nella zona pastorale di Varese.

La comunità di Gerenzano ringrazia di cuore Don Claudio per quanto ha fatto e per i suoi anni di permanenza. Il nome del nuovo parroco sarà svelato domenica 27 giugno come spiega il vicario episcopale Luca Raimondi in una lettera inviata alla comunità nelle ultime ore.

“Formulando i miei migliori auguri a Don Claudio per questa nuova missione vi comunico che domenica 27 giugno vi sarà detto il nome di colui che prenderà il suo posto. Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia” così conclude la lettera scritta alla comunità il vicario Luca Raimondi.

18062021