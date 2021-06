LOMAZZO – “Informiamo i cittadini che in alcuni comuni della zona si sono verificati dei tentativi di truffa a danno di alcune famiglie”. Lo si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Lomazzo.

Riferiscono dal Municipio: “Due individui, l’uno mostrando un falso tesserino del Servizio acquedotto, l’altro con falsa divisa delle forze dell’ordine, hanno chiesto la consegna di soldi ed oggetti preziosi. Tali episodi potrebbero ripetersi anche in altri comuni del circondario. Se suonano al vostro campanello persone che chiedono di entrare in casa vostra non aprite e avvertite la polizia locale contattando gli agenti di pattuglia al numero di telefono 3356757258; oppure il comando dei carabinieri”. “Portate questo messaggio tramite il passaparola soprattutto alle persone anziane”, l’invito che viene dai responsabili del Comune.

Episodi simili, anche con analoghe modalità, si sono verificati di recente anche in altri comuni della zona; probabile che i responsabili siano sempre gli stessi.

(foto archivio)

