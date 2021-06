SARONNO – Tre persone coinvolte e due auto danneggiate è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina prima delle 9 tra via Lainati e via Novara. Si tratta di una delle intersezioni più a rischio della città tanto che non è la prima volta che si verificano sinistri.

Lo scontro, abbastanza forte da attivare gli airbag, ha visto coinvolti due veicoli un Renault Kangoo e una Nissan Micra. Sul posto due mezzi di soccorso, un’ambulanza della Croce Azzurra e una della Croce Rossa di Saronno, si sono occupati degli accertamenti e di fornire le cure del caso alle 3 persone presenti sui mezzi coinvolti.

Essenziale anche la presenza della polizia locale che arriva sul posto con una pattuglia si è occupata si effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica e quindi le responsabilità. Hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte ma soprattutto si sono occupati di gestire la circolazione deviando il traffico durante le operazioni di soccorso.