informazione redazionale

SARONNO – E’ arrivata l’estate ed è già tempo di pensare ai saldi che in Lombardia inizieranno sabato 3 luglio. Come sempre, la durata massima del periodo dei saldi sarà di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 31 agosto. Due mesi in cui tutte le vetrine sono allestite al meglio per conquistare gli sguardi dei clienti che passeggiano in città. Se c’è qualcosa che ci ha insegnato il lockdown è che ormai social e web sono una seconda piazza, a volte anche la prima, delle nostre giornate. E allora perchè mentre prepari prezzi e cartellini non ti ritagli anche uno spazio sul web per far sapere che ci sei anche in quest’occasione d’acquisto e che la tua attività è accanto ai suoi clienti “live” ma anche “su web”? IlSaronno ha diverse proposte per massimizzare il tuo budget in termini di visibilità (sia sui social sia sul sito). Del resto da 8 anni siamo il punto di riferimento per chi cerca notizie, eventi e curiosità nel comprensorio saronnese e ora anche nelle Groane e nel Tradatese.

Puoi scriverci a [email protected] oppure contattarci al 3496068062 anche via whatsapp abbiamo delle soluzioni ad hoc per

21062021