GERENZANO – Cosa c’è di più bello di un allenamento virtuale per gruppi majorettes? per concludere la stagione e prendersi una pausa estiva. L’ha organizzato Miriam Busnelli, responsabile del gruppo Majorettes e UdB dell’evento, supportata dal Corpo Musicale di Santa Cecilia di Gerenzano: “Condividere con gruppi, come il nostro, il ruolo e la passione di essere majorettes all’interno del corpo musicale con confronti e stimoli per continuare la tradizione con innovazione”

I gruppi che hanno partecipato all’evento virtuale “in piazza” sono stati piu’ di 20 con circa 150 majorettes provenienti dalla Lombardia, Veneto, Trentino, Lazio, Marche, Sicilia, Umbria, Piemonte.

Il collegamento on-line, si è aperto con i saluti delle autorità Anbima Lombardia, seguito da warm up su musica dance con Trainer Anbima-MwF, successivamente la tecnica con insegnanti Nbta e a conclusione Ccoreografie baton su musica bandistica con trainer Anbima -MwF (sempre comunque nel rispetto del distanziamento fisico previsto dalle norme anti-Covid).

Il gruppo majorettes di Gerenzano, parte integrante del Corpo Musicale fa risalire la loro presenza dal 1975 e da allora hanno sempre tenuta viva e attuale la tradizione folcloristica; il loro ruolo è di coreografare i brani musicali suonati dalla banda durante le marce e e le sfilate e gli spettacoli da fermi nelle piazze: sono riconoscibili, per tradizione, dagli abiti scintillanti, il pennacchio (cappello con piuma) e gli stivali bianchi. Per essere pronte a sfilare, il Corpo Musicale mette a disposizione corsi di Majorettes, durante l’anno; è un allenamento di gruppo che favorisce la socializzazione, insegna il rispetto delle regole e la disciplina e sviluppa le capacità motorie e mantiene viva la tradizione.