SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno al centro in merito ad una donazione,

Qualche giorno fa l’annuncio. “Saronno al centro” si scioglie definitivamente. Dopo la scomparsa quest’anno di Paolo Strano, presidente e successore del fondatore Enzo Volontè, venuto a mancare nel 2015, la lista civica chiude i battenti. Fin qui quello che sanno tutti.

Ma quello che la gente non sa è che i responsabili di questa entità hanno voluto devolvere il contenuto della cassa a due associazioni umanitarie fra le più note in città: la casa di Marta e la Fondazione Cls.

Questa iniziativa ci riempie di gioia per due ragioni.

La prima perché ci riconcilia con quella politica fatta di maneggi, collusioni e intrallazzi che alcuni eventi della storia italiana ci hanno educato a considerare normalità. Il comportamento di questo gruppo ci riporta ai valori nobili della politica, all’abnegazione di chi spende sé stesso in nome della collettività. Senza alcun “aggancio” alle liste attuali, senza alcun interesse propagandistico, ciò che è stato raccolto per il pubblico, torna alla parte più bisognosa della comunità.

La seconda ragione riguarda più la nostra storia e quella di casa di Marta. Enzo Volontè è stato uno dei fondatori di queste associazioni e Paolo Strano, nei suoi poliedrici ruoli, è stato spesso protagonista di iniziative di solidarietà a favore della Fondazione CLS, come quando tramite l’associazione Sicilia a Saronno offrì un’automobile per gli usi della CLS.

Attraverso questa eredità Enzo e Paolo tornano alla nostra associazione. Il loro più grande contributo è proprio quello di aver ispirato il senso civico nei loro successori, che hanno indovinato e costruito una meravigliosa volontà postuma.

Il contributo di Saronno al Centro sarà utilizzato per la realizzazione del Distretto Innovazione Sociale e Solidale, una realtà unica in Europa, che darà lustro alla nostra città, proprio come negli intenti della lista civica.

Dentro le mura di questo progetto ci saranno tutti i protagonisti di questa donazione. E la nostra missione più grande sarà quella di continuare a coltivare i valori di Enzo e Paolo a favore della collettività e delle persone più bisognose della nostra comunità.