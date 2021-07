LIMBIATE – Al fine di promuovere l’adesione alla campagna vaccinale degli “Over 60” non ancora vaccinati, Ats Brianza e i centri vaccinali del territorio hanno dato avvio ad una collaborazione proponendo l’accesso diretto alla vaccinazione senza prenotazione entro sabato 31 luglio.

Tutti gli over 60 potranno quindi recarsi al centro vaccinale più vicino (per i limbiatesi al Palazzetto dello sport in via Tolstoj) senza prenotazione fino al 31 luglio. Sarà inoltre garantita la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson, che non necessita di richiamo, compatibilmente con le proprie esigenze sanitarie.