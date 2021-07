SARONNO – Tre scuole cittadine saranno oggetto di importanti lavori estivi, per essere pronte al rientro degli studenti a settembre.

Il primo plesso in cui sono stati avviati gli interventi programmati dall’Amministrazione saronnese è quello della materna di via Montesanto, dove è previsto il rifacimento del tetto: le infiltrazioni preoccupanti in caso di pioggia saranno un ricordo grazie alla nuova copertura, finanziata per un valore di circa 200.000 euro con i Fondi Ripresa di Regione Lombardia.

Con gli stessi fondi è stato possibile programmare anche la manutenzione dei servizi igienici della scuola primaria di primo grado di via Aldo Moro: la cifra di circa 50.000 euro sarà sufficiente a portare a termine opere idrauliche e di riqualificazione dei bagni che maggiormente necessitano di un intervento. “Eravamo pronti per l’avvio di entrambe le opere da qualche mese – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ciceroni – ma con le direzioni didattiche abbiamo concordato l’avvio in queste settimane di chiusura degli edifici scolastici per le vacanze estive, in modo da non creare disagio ai bambini e ragazzi, agli insegnanti e al personale”.

C’è anche un terzo cantiere scolastico in via di apertura ed è quello che porterà alla messa in sicurezza della struttura lignea della scuola materna di via Cavour, anch’essa finanziata da Regione Lombardia con i fondi 2020.

Sul fronte della progettazione, invece, è stato approvato il rifacimento della copertura della scuola materna di via Toti, che verrà finanziato per 200.000 euro con i fondi regionali anno 2021: anche in questo caso, come per la materna di via Montesanto, il tetto servirà ad evitare le infiltrazioni in caso di pioggia. L’iter relativo alla gara d’appalto renderà disponibile l’Amministrazione ad avviare l’intervento dopo l’inizio del nuovo anno scolastico: ci sarà quindi un confronto con la direzione dell’istituto comprensivo per stabilire il cronoprogramma migliore dal punto di vista della gestione della didattica.

13072021