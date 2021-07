Discovery (Eurosport) è il titolare dei diritti video-televisivi principali dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e mostrerà, tramite la piattaforma streaming Discovery+ e i suoi canali lineari, tutti gli eventi olimpici, mentre la Rai avrà a disposizione 200 ore da trasmettere in chiaro, con Rai 2 e Rai Sport che saranno i riferimenti.

Per quanto riguarda Italia Softball il calendario è il seguente (con orario italiano):

Mercoledì 21 luglio alle 5 – Italia vs Usa

vs Usa Giovedì 22 luglio alle 8 – Australia vs Italia

Sabato 24 luglio alle 13 – Italia vs Giappone

vs Giappone Domenica 25 luglio alle 13 – Italia vs Messico

vs Messico Lunedì 26 luglio alle 7.30 – Italia vs Canada

La piattaforma Discovery+/Eurosport Player (ma non i canali televisivi Eurosport 1 ed Eurosport 2) trasmetterà tutte le partite in streaming, in diretta e on demand, con commento in italiano di Francesco Paone e Nicola Fasani in arte “Faso”, che commenteranno anche il torneo di baseball.

Alcune informazioni essenziali per la visione dei Giochi Olimpici in tv e in streaming:

Quale sarà la piattaforma di riferimento per seguire Italia Softball a Tokyo?

La piattaforma di riferimento sarà Discovery+, dove sarà possibile seguire tutte le partite in diretta e on demand e tutte le competizioni olimpiche con oltre 30 feed disponibili. Consultate www.discoveryplus.it per ulteriori informazioni.

La Rai trasmetterà le partite in chiaro?

Rai avrà 200 ore di trasmissione in chiaro (non ci sarà trasmissione su Rai Play) e documenterà il percorso di Italia Softball. Il canale di riferimento per la Rai a Tokyo 2020 sarà Rai 2. Su Rai Due le partite con gli Stati Uniti e l’Australia saranno trasmesse in diretta. Le altre partite saranno inserite nel flusso dei collegamenti assieme a tutte le competizioni dei Giochi che andrà in onda sempre su Rai Due. Le partite saranno commentate da Franco Bragagna.

Se sono abbonato ad Eurosport Player posso vedere le Olimpiadi?

Chi è già abbonato a Eurosport Player App avrà la visione dei Giochi garantita nelle stesse modalità di Discovery+;

avrà la visione dei Giochi garantita nelle stesse modalità di Discovery+; Chi non è abbonato a Eurosport Player/APP, per vedere le Olimpiadi dovrà abbonarsi a Discovery+ e non al Player;

Quali altri accordi sono in essere con Discovery+?

Discovery+ è disponibile per tutti i clienti Timvision

Discovery ha siglato un accordo con Fastweb, per cui tutti gli abbonati fibra e mobile di Fastweb avranno accesso gratuitamente per tre mesi a tutti i contenuti di Discovery+, compresi quindi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020;

Se ho un abbonamento a Sky posso vedere i Giochi Olimpici in diretta?

Tra Sky e Discovery non è stato trovato un accordo e quindi sui canali lineari di Eurosport non sarà possibile seguire gli eventi di Tokyo 2020.

Se ho un abbonamento a Dazn posso vedere i Giochi Olimpici in diretta?

Su Dazn è garantita la visione dei Giochi sui due canali lineari Eurosport 1 e 2, però non sarà possibile seguire Italia Softball perchè le partite non sono nel palinsesto dei due canali sovramenzionati.

Se ho un abbonamento ad Amazon Prime Video posso vedere i Giochi Olimpici in diretta?

Gli abbonati Prime Video potranno scegliere di abbonarsi a Discovery+ direttamente attraverso la piattaforma Prime Video ad un costo di 7.99 euro/mese.

A completare la proposta di Discovery+/Eurosport, sul canale Nove ogni sera, ci sarà un programma di approfondimento condotto da Margherita Granbassi. Si chiamerà “Azzurri – La Notte dei campioni” e racconterà l’esperienza azzurra a Tokyo.

Il torneo olimpico, con roster, media guide, play-by-play e statistiche, sarà possibile seguirlo anche sul sito WBSC qui.

20072021