LOMAZZO – “Oltre alle azioni di monitoraggio sul grande intervento di riqualificazione dei Prati del Ceppo, proseguono le attenzioni verso le aree limitrofe per estendere la rete fruitiva del parco”. A sottolinearlo sono i responsabili dell’Amministrazione comunale di Lomazzo. Che annunciano: “E’ stata inserita nel piano di intervento pluriennale del Parco Lura la sistemazione di un tratto di percorso che congiunge Lomazzo a Manera, transitando nel fondo valle a lato del torrente. A sud dei Prati del Ceppo il Lura forma alcune anse e si avvicina alla scarpata di bordo valle, erodendola in alcuni tratti; nei pressi del viadotto dell’autostrada A36 dei tratti di sentiero sono franati”.

Spiega l’assessore comunale Alberto Monti: “E’ per questo che sarà realizzato un intervento di consolidamento. Abbiamo partecipato ad un bando regionale contro il dissesto idrogeologico e abbiamo ottenuto dei fondi per avviare un intervento su più fasi. Innanzi tutto è stata eseguita una mappatura a cura di Ersaf, l’ente regionale foreste, a cui seguirà la progettazione vera e propria dell’intervento di consolidamento spondale. Saranno utilizzate le tecniche dell’ingegneria naturalistica, con la protezione laterale del torrente con massi, in modo da fermare l’azione erosiva sul sentiero, e la riva sarà stabilizzata con la messa a dimora di una adeguata vegetazione ripariale. Infine si potrà procedere alla ricostruzione del tratto di sentiero eroso, trasformandolo in un tratto transitabile in sicurezza da pedoni e bici”.

20072021