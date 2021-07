SARONNO – Si è ormai conclusa l’esperienza olimpica per le ragazze della nazionale italiana di softball femminile, squadra che conta diverse giocatrice della Inox Team Saronno.

Tra loro Andrea Filler, che ha condiviso la sua esperienza alle Olimpiadi Tokyo 2020 sulla sua pagina Instagram.

“L’esperienza di queste Olimpiadi – scrive Filler – è stata incredibile e unica. Nulla può essere paragonato all’emozione di giocare per qualcosa più grande di te. Sono onorata di aver rappresentato l’Italia, la mia famiglia e i miei antenati in questo scenario. Sono onorata di aver giocato la prima partita di softball olimpico dopo 13 anni fa e sono onorata di essere una delle sole 90 giocatrici che hanno rappresentato il nostro sport nei giochi olimpici.

Sto ancora elaborando tantissime emozioni e sto cercando di realizzarle. Mentre penso, ci sarebbe molto altro da dire, ma per ora sono fiera di me stessa e delle mie compagne di squadra per quello che abbiamo sacrificato e raggiungo. Saremo per sempre delle olimpioniche.”

“Un enorme “grazie” – conclude – va a tutti coloro che ci hanno supportato, hanno mandato messaggi o hanno guardato una partita durante questo viaggio. Apprezzo davvero molto.”

(in foto: Andrea Filler durante la partita Italia-Usa alle Olimpiadi Tokyo 2020)

31072021