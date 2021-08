SARONNO – Cento anni di attività, ma la Cri saronnese non accusa alcun acciacco. Proprio poco prima dell’emergenza pandemica, è stato nominato presidente Orlando Chiariello che ha dovuto subito fare i conti con una sfida impegnativa.

Un anno difficile, sia per la moltitudine dei servizi, che per il volontariato. Infatti, mentre l’operatività quotidiana non è cambiato, con l’aggiunta di diversi servizi, ogni attività associativa e di aggregazione dei volontari è venuta a mancare.

“Anche noi – raccontano i volontari di Saronno – ci siamo dovuti “distanziare” ed abbiamo chiesto di frequentare la sede solo per motivazioni di servizio e per il tempo necessario allo stesso, per il pericolo della diffusione di contagi. Insomma, è cambiata tantissimo la vita alla Cri sotto gli aspetti “associativi”. Ma non è stata, in questo mesi, una sfida persa, ne stiamo uscendo tutti più consapevoli”.

Sotto il piano operativo, ai servizi tradizionalmente svolti dagli operai (dal trasporto dei dimessi dall’ospedale alla formazione interna ed esterna, anche nelle aziende), si sono aggiunti quelli legati alla pandemia, come al centro tamponi allestito in città o il trasporto di farmaci e alimenti a chi si trovava in quarantena. Le ambulanze, nel mentre, non si sono mai fermate, continuando a garantire l’abituale servizio alla comunità per tutte le emergenze mediche, dal malore all’incidente.

“Ci occupiamo, inoltre – aggiungono – di collaborare alla raccolta di alimentari per realizzare i “pacchi” che vengono poi recapitati mensilmente alle famiglie bisognose. C’è anche una attività che va oltre ai confini locali, con il sostegno a progetti di aiuto per le persone che si trovano in luoghi dove c’è la guerra ed altri progetti umanitari in Italia ed all’estero”.

La data di nascita del comitato Croce Rossa saronnese risale al 1915, rendendola così tra le più longeve del contesto cittadino. A oltre cent’anni dalla sua fondazione, il comitato di Saronno conta 400 soci e 20 dipendenti che lavorano per garantire i servizi alla città.

(in foto: i volontari Croce Rossa Saronno nel 2019)

