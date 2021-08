CARONNO PERTUSELLA – Interrotta a giugno, riprenderà a settembre. Parliamo dell’attività del Centro prelievi di via Adua 169 a Caronno Pertusella. Grazie alla volontà di Asst Valle Olona, accolta dall’Amministrazione comunale, si darà così modo ai cittadini di avvalersi di un servizio territoriale importante.

“Abbiamo manifestato un’immediata disponibilità a riattivare il centro, in quanto rientra nella nostra mission portare i servizi sanitari sul territorio, praticando una medicina diffusa, facilitando il cittadino a prendersi cura della propria salute in un’ottica di prossimità – afferma il direttore sociosanitario Asst Valle Olona, Marino Dell’Acqua – La riapertura del centro prelievi è solo il primo di una serie di progetti sociosanitari che abbiamo intenzione di sviluppare in autunno: a vantaggio della popolazione del Saronnese e in coerenza con la riforma del sistema sociosanitario in Lombardia, ovvero la legge regionale 23 del 2015”.

Ogni martedì e venerdì i cittadini potranno accedere alla struttura tramite presentazione diretta (con impegnativa del medico di medicina generale), oppure su appuntamento dalle 7.30 alle 9.30 per prelievi e dalle 9.30 alle 11 per ritiro referti.

Così il sindaco, Marco Giudici: “L’Asst Valle Olona, con questa scelta, ha mostrato lungimiranza. Sarà questo un importante presidio assistenziale e socio sanitario di prossimità e avrà il compito di tutelare in modo nuovo la salute dei cittadini.

L’Amministrazione comunale è impegnata in questi giorni ad attuare la sua parte per creare le condizioni più favorevoli affinché questo importante presidio territoriale possa concretizzarsi in un progetto di promozione della salute pubblica”.

(Foto d’archivio)

