Città

SARONNO – A partire da domani, lunedì 11 dicembre, l’ufficio scelta e revoca di Saronno si trasferisce dalla Casa di Comunità di via Fiume 12 al piano terra del Padiglione Giallo (a sinistra del Cup) dell’ospedale di Saronno in piazzale Borella 1. La comunicazione arriva da Asst Valle Olona, insieme alle indicazioni per accedere al servizio.

L’accesso alla sede è consentito solo su appuntamento, da richiedere tramite apposito servizio di prenotazione on line, accessibile dal sito aziendale di Asst Valle Olona.

Per la scelta/revoca del medico di base o del pediatra/rilascio esenzioni e comunque per inviare documenti relativi a richieste particolari, senza recarsi di persona presso gli uffici, è possibile utilizzare, previa registrazione, il servizio online Sioc, raggiungibile dal link https://teknecloud.it/SIOC-ASSTVALLEOLONA/.

La richiesta, una volta inserita, sarà gestita da un operatore che, in caso di necessità, potrà contattare l’interessato telefonicamente o per e-mail.

Per informazioni telefoniche sarà possibile contattare il n° 02 9613566 a partire dall’11 dicembre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione