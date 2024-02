iltra2

GORLA MAGGIORE – Espressione della sinergia tra Comune, Associazione di volontariato e Asst Valle Olona, il punto prelievi del Comune di Gorla Maggiore è stato inaugurato ieri.

Il direttore socio sanitario di Asst Valle Olona, John Tremamondo, dichiara che “L’attivazione di un punto prelievi nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale rientra a pieno titolo nella strategia di incremento di offerta territoriale che questa ASST sta sempre più organizzando, in linea con le modifiche regionali della rete territoriale, finalizzate a garantire una più attenta risposta ai bisogni dei cittadini”.

Il sindaco del Comune di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, sottolinea “Questo è senza dubbio un grande risultato, frutto di tanto impegno e lavoro. A partire dal 27 febbraio il punto prelievi del nostro Comune sarà pienamente operativo. È un risultato che agevola la cittadinanza e potenzia la medicina di territorio, necessaria per una maggiore efficienza in ambito sanitario. Il nostro più sentito ringraziamento va ad Asst Valle Olona e ai volontari della Lilt, sempre in prima linea”.

“La riapertura del punto prelievi di Gorla Maggiore è un ottimo risultato derivato dalla sinergia tra la nostra associazione, Asst Valle Olona ed amministrazione comunale. Noi siamo, da sempre, vicini alle esigenze della popolazione e i nostri volontari si spendono con entusiasmo per aiutare anche gli utenti più anziani che possono avere difficoltà a spostarsi per usufruire di alcuni servizi. Presso questo punto prelievi saranno operativi 8 volontari Lilt”, conclude Ivanoe Pellerin, presidente Lilt sezione Varese.

Grazie al supporto Lilt- Sezione Varesina, il punto prelievi sarà attivo tutti i martedì dalle 8 alle 9.30. Negli orari di apertura del punto prelievi sarà possibile prendere appuntamento per eseguire i prelievi ematici ma anche per ritirare i referti.

Per prenotare il servizio senza recarsi in ambulatorio e agevolare ulteriormente i cittadini, è stato attivato un indirizzo mail dedicato, [email protected], cui scrivere (a partire dal 27 febbraio) dal martedì al venerdì entro le 12. La prenotazione sarà fissata per il martedì successivo alla richiesta. Il servizio sarà effettivamente operativo a partire dal 5 marzo.

Infine, si segnala che il ritiro dei referti avverrà il martedì successivo al prelievo dalle 9 alle 9.30, oppure scaricandoli direttamente dal fascicolo sanitario elettronico.

