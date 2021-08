SARONNO – Sono disponibili all’ufficio Urp del Comune di Saronno i moduli per aderire al referendum per l’abolizione della caccia.

“Finalmente possiamo cambiare la storia del nostro paese – così si legge nel volantino del comitato per il sì al referendum – risparmiando la vita ad animali e umani, ed evitando l’inquinamento dei nostri territori, fiumi, laghi e falde acquifere a causa dei milioni di cartucce e pallini di piombo.”

“Inoltre, potremo risparmiare – aggiunge il comitato – decine di milioni di denaro pubblico perché non ci sarà più il ripopolamento di animali. E’ una grande occasione storica per una importante battaglia di civiltà.”

“Chi ha la passione per le competizioni di tiro, ha a disposizione numerose strutture: poligoni, aree attrezzate per il tiro al piattello o il tiro con l’arco e la balestra, e può partecipare alle gare agonistiche olimpioniche, a meno che non sia un cacciatore, in tal caso viene escluso, perché il vero sport non può essere violento e non uccide nessuno.”

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del referendum “Aboliamo la caccia”. Per aderire con la propria firma, è possibile recarsi negli uffici dell’Urp del Comune di Saronno negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con aggiunta del giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30.

07082021