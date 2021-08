Calcio serie D, Caronnese al lavoro al Comunale

CARONNO PERTUSELLA – Bilancio positivo per la prima settimana di allenamenti della Caronnese in vista del prossimo campionato di serie D. “Al Comunale di Caronno Pertusella i nostri ragazzi lavorano agli ordini di mister Scalise e sotto gli occhi attenti della società” riepilogano i dirigenti locali.

Oggi per i rossoblù una partitella in famiglia, domenica giornata di riposo. Per la Caronnese in vista della prossima annata agonistica, tante novità a livello di organico, con l’arrivo di molti giovani interessanti e la riconferma di alcuni degli elementi di maggiore esperienza, come il capitano – e veterano della Caronnese – Federico Corno, che ornmai costituisce una vera e propria bandiera per i colori della compagine di Caronno Pertusella.

(nelle foto alcuni momenti delle giornate di preparazione della Caronnese al campo di corso della Vittoria, tappe di avvicinamento al nuovo campionato di serie D, nel quale la formazione rossoblù vuole come sempre recitare un ruolo importante)

